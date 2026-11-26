La cita electoral del país vecino ocupa desde hace semanas un espacio en los medios lusos, cuyo interés trasciende la pugna entre el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para adentrarse en las posibles repercusiones del resultado en Portugal y en el conjunto de Europa.

La radiotelevisión pública portuguesa (RTP) realiza un seguimiento continuado de la campaña a través de su corresponsal en Madrid, Ana Romeu, con reportajes y conexiones en sus informativos sobre la evolución de los sondeos, las estrategias de los partidos y los principales asuntos del debate electoral, además de dedicar especial atención al cara a cara televisivo entre Sánchez y Feijóo.

Uno de los mayores despliegues anunciados hasta ahora es el de CNN Portugal, que ha previsto una programación especial para la noche electoral con seis periodistas encargados de la cobertura desde España y un panel de especialistas en política nacional e internacional.

La cadena portuguesa dedicará también una edición especial de su programa de análisis político 'O Princípio da Incerteza' ('El principio de la incertidumbre') a interpretar los resultados y los posibles escenarios de formación de Gobierno.

El periódico digital Observador cuenta, a través de su emisora de radio, con un programa denominado 'Café Espanha' ('Café España'), que aborda cuestiones como los debates entre los candidatos, el voto de los españoles residentes en el extranjero y las estrategias electorales de los partidos.

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La radio pública portuguesa, Antena 1, también ha desplazado a una enviada especial y este miércoles asignó parte de su programa 'Consulta Pública' a analizar la campaña y la posibilidad de que el partido ultraderechista Vox entre en el Ejecutivo español.

Otra de las principales emisoras del país, Rádio Renascença, ha enviado a un periodista a España, desde donde ha entrevistado, entre otros, al sociólogo español Luis Miller sobre la polarización política y los desafíos que plantea para las democracias española y portuguesa.

En la prensa escrita, el diario Público dedicó este miércoles un artículo a la situación de las formaciones políticas situadas a la izquierda de Sánchez, mientras que Diário de Notícias ha combinado durante las últimas semanas el seguimiento de la campaña con artículos de opinión sobre el futuro político español.

La atención que suscitan las elecciones españolas en Portugal no es nueva. En julio de 2023, con motivo de los anteriores comicios generales, la intensidad de la cobertura televisiva llegó a motivar una reflexión editorial de la revista portuguesa Sábado.

Su autor, el periodista Nuno Tiago Pinto, consideraba entonces que un visitante que hubiera encendido el televisor en Portugal aquel domingo podría haber pensado que se había equivocado de país, ante la profusión de conexiones y análisis dedicados a España.

El periodista apuntaba al interés por extraer conclusiones de los resultados españoles aplicables a la realidad política portuguesa, un país donde también había ganado presencia parlamentaria la derecha populista, representada por Chega.

A la proximidad geográfica y los paralelismos políticos se suman los estrechos vínculos económicos entre los dos países ibéricos: España es el principal socio comercial de Portugal, tanto en exportaciones como en importaciones de bienes.

La dimensión europea del resultado y sus posibles consecuencias para las relaciones bilaterales son también parte del debate que los medios portugueses trasladan estos días a sus lectores, oyentes y telespectadores.