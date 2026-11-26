"Tengo la responsabilidad de vetar este presupuesto vergonzoso que pretende destinar lo que es de todos a los bolsillos de unos cuantos. Mi decisión y la decisión del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno es de rechazo total", declaró Arévalo de León en una rueda de prensa.

El plan de gastos para 2027 fue aprobado de urgencia nacional por 117 de los 160 diputados durante la madrugada del miércoles por un monto de 172.420 millones de quetzales (unos 22.568 millones de dólares), un recorte del 10,2 % respecto a la propuesta original del Ejecutivo.

El presidente denunció que el texto aprobado responde a una manipulación del gasto público orientada a obstaculizar la gestión del Ejecutivo.

"Los recortes que han hecho al presupuesto llevan una intención clara, limitar la capacidad del gobierno para responderle a la gente con obras. Incrementan las partidas para obras escogidas a dedo en municipios donde evidentemente tienen intereses electorales y de negocios", afirmó Arévalo de León.

Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que el 80 % del ajuste presupuestario afecta directamente la inversión pública y el funcionamiento de carteras prioritarias.

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Menkos detalló que entre las reducciones figuran un 46,4 % al Ministerio de Desarrollo Social, un 44,5 % a Comunicaciones e Infraestructura, un 11,5 % a Salud y un 6,3 % a Educación.

El ministro de Finanzas Públicas denunció además un "descuadre" en la estimación de ingresos tributarios por más de 3.300 millones de quetzales (unos 432 millones de dólares) al no contemplar exenciones impositivas vigentes.

Asimismo, advirtió de la eliminación de fondos destinados a becas y primera vivienda, a la par de la inclusión de 140 organizaciones no gubernamentales adicionales para ejecutar fondos públicos sin justificación técnica.

En contraste con los recortes a las dependencias del Gobierno central, el presupuesto aprobado por el Congreso incrementó en más de 6.400 millones de quetzales (unos 837 millones de dólares) los aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo, rubro descentralizado que analistas locales señalan como cuota de poder político.

Arévalo dispone de un plazo constitucional de 15 días hábiles para formalizar el veto tras recibir el decreto remitido por el Parlamento.