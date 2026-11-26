En un comunicado publicado este jueves, la agencia policial internacional señaló que los 18 países implicados en la operación Neptuno VIII -entre ellos, España- realizaron más de 41 millones de búsquedas en sus bases de datos, lo que dio lugar a 395 coincidencias y 89 eran de personas buscadas por delitos vinculados al terrorismo.

En Argelia se detuvo a un presunto miembro de un grupo terrorista que era objeto de una notificación roja de Interpol, gracias al intercambio de información con Italia, que permitió localizarlo, vigilarlo y finalmente capturarlo.

En Túnez se detuvo a un sospechoso buscado por haber dado apoyo logístico a una trama terrorista que fue identificado en la lista de pasajeros de un buque que llegó procedente de Italia. Contra él se había emitido una alerta naranja porque se consideraba que constituía una amenaza terrorista inminente.

En Albania, las fuerzas del orden arrestaron a una mujer buscada por Turquía que había sido condenada por pertenencia a una organización terrorista, y que fue identificada a su llegada al aeropuerto de Tirana en un vuelo internacional.

En ese mismo país, las fuerzas del orden identificaron a personas con notificaciones azules de Interpol por terrorismo y a una emitida por Estados Unidos sobre un presunto combatiente terrorista extranjero.

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Al contrastar las bases de datos nacionales de los 18 países de Neptuno VIII con el Sistema de Información de Schengen también se identificaron 281 casos más relacionados con el terrorismo, lo que dio lugar a pistas para investigaciones en marcha y ha permitido establecer patrones de viaje, redes y movimientos transfronterizos.

Así, en el aeropuerto de Liubliana, las autoridades eslovenas detuvieron a dos viajeros que presentaron pasaportes indios falsificados y visados ​​españoles.

Eso dio lugar a una investigación sobre sus identidades y sus posibles vínculos con actividades de combatientes terroristas extranjeros.

La directora de la lucha antiterrorista de Interpol, María del Carmen Muñoz, explicó que esta operación demuestra la importancia de poner en contacto a los agentes de fronteras con los servicios de policía internacional, porque "las redes terroristas no respetan las fronteras, y quienes buscan eludir la justicia pueden aprovechar las lagunas entre las jurisdicciones nacionales".

"Al reunir a los países e integrar las bases de datos globales de INTERPOL en las operaciones rutinarias de seguridad fronteriza, podemos identificar a personas de interés, interrumpir movimientos y proporcionar a los investigadores la información que necesitan para avanzar en investigaciones antiterroristas complejas", añadió Muñoz.

Los países implicados en Neptuno VIII, que se llevó a cabo con la agencia europea de fronteras Frontex, fueron España, Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Malta, Montenegro, Marruecos, Portugal, Eslovenia, y Túnez.