Una fuente de seguridad kurda, que pidió mantener el anonimato, señaló a EFE que las protestas no se limitaron a Erbil, donde habían sido convocadas en un principio, sino que se extendieron a las ciudades de Duhok, Halabja, Soran y Zakho, congregando a cientos de personas cada una de ellas.

La cadena kurda Kurdistan 24 cifró en decenas de miles el total de manifestantes que salieron este jueves a las calles en distintas ciudades de la región con el objetivo de "respaldar el estatus constitucional del Kurdistán, rechazar las recientes decisiones del Gobierno federal y exigir la protección de sus derechos".

El responsable administrativo de Erbil, Nebz Abdelhamid, indicó a la cadena regional que la protesta comenzó a las 10.30 hora local (7.30 GMT) en el centro de la ciudad, donde las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo para garantizar la protección de los manifestantes y el desarrollo pacífico de la movilización.

Asimismo, Abdelhamid hizo un llamamiento a los ciudadanos para que respetaran las instrucciones de seguridad y evitaran cualquier altercado.

También señaló que, pese a la presencia de diferentes partidos y fuerzas políticas, los manifestantes portaron únicamente la bandera del Kurdistán, sin enseñas partidistas, con el objetivo de mantener el carácter unitario de la convocatoria.

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Por su parte, el activista civil Hama Amin Mustafa declaró a EFE que cientos de manifestantes procedentes de Erbil y de otras localidades de la región comenzaron a concentrarse desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de la histórica Ciudadela, situada en el centro de la capital regional.

Mustafa afirmó que los participantes expresaron su rechazo al paquete de medidas aprobado recientemente y reclamar "el respeto de los derechos constitucionales" de la región del Kurdistán.

Las protestas se producen después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunciara una serie de medidas a raíz de las investigaciones sobre el caso de contrabando de petróleo relacionado con la Compañía de Petróleo del Norte, ubicada en la provincia kurda de Kirkuk.

Las órdenes de Al Zaidi incluyen poner todos los pasos fronterizos de la región del Kurdistán bajo el control de la Autoridad Federal de Puertos Fronterizos, y establecer que todas las autorizaciones para la exportación de petróleo y productos derivados del petróleo sean concedidas exclusivamente por el Ministerio de Petróleo federal.

Asimismo, las medidas estipulan que el departamento ministerial asumirá la gestión de los yacimientos petrolíferos situados en las provincias de Kirkuk, Nínive, Saladino y Diyala, zonas que, actualmente, se encuentran fuera del control de seguridad del Gobierno federal.

Las medidas fueron tildadas por el Gobierno del Kurdistán de "inaceptables", y como una "flagrante violación constitucional", y advirtió que "representan un intento de devolver a Irak a un sistema centralizado que contradice por completo el espíritu de la Constitución".

Mientras, hoy mismo el Ejército de Irak anunció el inicio de una operación para cerrar los cruces fronterizos ilegales y controlar las fronteras del país, pero no se refirió a las fronteras de la región semiautónoma del Kurdistán.