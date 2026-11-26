Así lo anunció en las redes sociales la oficina de prensa del Kremlin, que llamó al programa 'Resultados del año con Vladímir Putin', después de varias semanas de especulaciones.

"El jefe de Estado hará un resumen en directo del año saliente y responderá a las preguntas de los periodistas y habitantes de nuestro país", precisa el mensaje.

Este ha sido un mal año para el ejército ruso, que apenas ha logrado ganancias territoriales en Ucrania, al contrario que el enemigo, que ha recuperado más terreno que en los últimos tres años de combates.

Además, Kiev ha intensificado los ataques contra la retaguardia rusa, lo que ha causado grandes pérdidas en refinerías y empresas de comercio digital, además de destruir parcialmente el puente de Crimea, el símbolo de la anexión de la península ucraniana.

Pese a la reciente reanudación en Abu Dabi de las negociaciones ruso-ucranianas con mediación estadounidense, Putin se niega a un alto el fuego como demanda Ucrania y sus aliados europeos, y ha incrementado el presupuesto en defensa para 2027, pese a que el crecimiento económico es nulo.

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Según informó la prensa independiente esta semana, el ejército ruso ha perdido medio millón de hombres en la guerra, a lo que hay que sumar más de 200.000 desaparecidos.

Algunos comentaristas han sugerido que el adelanto de la conferencia anual podría significar que el líder ruso se propone aceptar la invitación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para participar en la cumbre del G20 el próximo 15 de diciembre en Florida.

Con todo, al término de su reciente visita a China para asistir a la cumbre del APEC y su reunión tripartita con Trump y el líder chino, Xi Jinping, no mostró un gran interés en viajar a Estados Unidos. Al respecto, el Kremlin aseguró esta semana que la decisión aún no ha sido tomada.