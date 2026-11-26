Según el decreto, el Gobierno de Rusia deberá redactar en el plazo de medio año un proyecto integral de desarrollo de la zona ártica rusa y del Corredor de Transporte Ártico, para ser presentado ante el Consejo presidencial para el desarrollo estratégico y proyectos nacionales.

El mandatario ruso también encargó al Gobierno garantizar el cumplimiento de dicha estrategia y anualmente presentar informes sobre dicho cumplimiento a mediados de junio.

En septiembre pasado el mandatario ruso señaló que la Ruta Marítima del Norte, ambicioso proyecto que se perfila como alternativa al canal de Suez, debe ser navegable durante todo el año.

El llamado Corredor de Transporte Transártico incluye la Ruta Marítima del Norte, los mares interiores y las instalaciones de la infraestructura portuaria y de transporte a todo lo largo del litoral ártico ruso, y gracias al calentamiento global se convierte en una alternativa viable a otras rutas logísticas internacionales.

Putin señaló que este corredor, que "va de San Petersburgo y Múrmansk a través de la Ruta Marítima del Norte hasta Vladivostok y luego a los países del sudeste asiático (...) en las actuales condiciones de riesgos para la navegación y el comercio globales está llamado a garantizar la flexibilidad y seguridad de los suministros internacionales".

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Añadió que el desarrollo de esta ruta abre "nuevas posibilidades para el transporte de carga de tránsito y cabotaje, para el suministro ininterrumpido de las regiones árticas de Rusia".

"Esperamos que para fines de la década en curso el volumen de cargas por el Corredor Transártico será de al menos 70 millones de toneladas anuales. Es decir, crecerá al menos al doble del nivel actual", sostuvo.