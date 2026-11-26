"Pasada la medianoche concluyó la reunión de los presidentes de Rusia y Kazajistán. Ustedes saben que el presidente Tokáyev se encuentra en Moscú en visita de trabajo. Se trató de una reunión muy fructífera", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin anunció que ambos mandatarios participarán hoy en la conferencia internacional AI Journey, en la cual "se adentrarán en el tema de la inteligencia artificial (IA) y los principales aspectos del desarrollo actual de estas tecnologías".

Por su parte, la Presidencia kazaja (Akorda) señaló que durante la reunión ambos presidentes debatieron las perspectivas de la ampliación de la cooperación económica y tecnológica entre Moscú y Astaná, "dedicando especial atención a la IA, la ciberseguridad y la transformación digital".

Tokáyev subrayó que el desarrollo de la IA se ha convertido en una de las prioridades nacionales de la nación centroasiática, que declaró el 2026 año del desarrollo de la inteligencia artificial.

El mandatario kazajo señaló que su país ascendió en el rating de la ONU sobre desarrollo informático y capital humano del puesto 24 al 16.

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En particular Tokáyev se refirió a la interacción con las compañías rusas de alta tecnología, destacando a Sberbank y Yandex Kazajstán, empresas que ayudan a impulsar el desarrollo digital de su país y generan gran cantidad de empleos.

Ambos presidentes también abordaron el comercio bilateral, que según el presidente de Kazajistán se acerca a los 30.000 millones de dólares. Putin destacó por su parte "la positiva dinámica" de la relación económico-comercial entre ambos países y señaló que más del 90 % de las transacciones se efectuan en las divisas nacionales.

Los dos mandatarios también analizaron las perspectivas de inversiones conjuntas en energía, industria, agricultura, transporte y logística. Tokáyev recordó que no es la primera vez que participa en el foro AI Journey tras su debut en 2020, cuando se celebró en formato online debido a la pandemia de coronavirus.

Su homólogo ruso destacó por su parte que esta conferencia permitirá a ambos conocer más de cerca los desarrollos recientes en esta esfera y debatir las perspectivas de la interacción ruso-kazaja en las ramas de las altas tecnologías.

El presidente kazajo aprovechó la ocasión para celebrar la reciente cumbre de los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China, al destacar el creciente papel de Moscú a nivel internacional en el contexto de la inestable situación geopolítica actual.