"A consecuencia del ataque de drones del 26 de noviembre sufrieron daños considerables las instalaciones de destilación atmosférica de petróleo, fueron destruidos varios depósitos de hidrocarburos, resultaron dañadas tuberías de crudo y fracciones de gasolina, varios depósitos de petróleo y las tuberías asociadas recibieron impactos", indicó la empresa en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Según la compañía, "en las instalaciones dañadas tuvieron lugar graves incendios. Además, los daños en los depósitos provocaron derrames".

Slaviansk-Eko indicó que en estos momentos está enfrascada en paliar las consecuencias del ataque y estabilizar la situación en la instalación, tras lo cual podrá valorar detalladamente los daños.

Indicó que en el momento del ataque la planta no estaba funcionando debido a que estaba en reparaciones tras el ataque ucraniano de septiembre, que provocó un incendio que duró cerca de cinco días.

El pasado martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció que Ucrania continúa atacando las refinerías rusas pese a los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prometió responder a esas acciones.

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"En este sentido, quiero señalar que las represalias por nuestra parte son inevitables, todos deberían saberlo", dijo Putin.

El jefe del Kremlin aseguró que la escalada "iniciada por el enemigo a comienzos de junio" no es capaz de causar un daño crítico a Rusia.

"Hoy propongo debatir qué medidas adicionales deben adoptarse para mejorar la seguridad de las refinerías de petróleo y proteger a los empleados que trabajan en ellas", señaló.

No obstante, la víspera el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció que Rusia atraviesa un nuevo déficit de combustible debido a que una serie de refinerías rusas se encuentran en proceso de reparación tras los ataques ucranianos.

Señaló que las importaciones de combustible se mantendrán como mínimo hasta fin de año, lo cual dependerá de las capacidades de procesamiento de crudo y los suministros al mercado interno.

Además, adelantó que el Ministerio de Energía ya preparó una propuesta al Gobierno ruso para prorrogar la prohibición de exportación de gasolina, una decisión que se tomará en diciembre "en función de los pronósticos y del equilibrio" del mercado de combustible en Rusia.

Con esta medida Rusia podría mantener la prohibición de exportación de gasolina más allá del 31 de enero.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas han provocado el déficit de combustible en Rusia, lo que ha llevado al desabastecimiento en las redes de gasolineras, grandes colas y un aumento de los precios.

La víspera Ucrania atacó dos refinerías en la región rusa de Samara, unos mil kilómetros al este de Moscú.