"Con sus acciones dementes, el líder de Kiev busca deliberadamente un enfrentamiento entre Rusia y los países de la OTAN para provocar una escalada incontrolable del conflicto y alejar de forma irreversible el diálogo de paz", dijo hoy durante una rueda de prensa la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova.

Añadió que Ucrania intenta "ampliar la geografía del conflicto y trasladarlo a aguas fuera del territorio ucraniano".

"El 22 de noviembre, la corbeta de la Armada rusa Merkury y el carguero ruso MV ANGARA fueron atacados por drones en el puerto libio de Bengasi. Zelenski ha reconocido públicamente la participación de los servicios especiales ucranianos en estos actos de terrorismo", constató Zajárova.

Es la primera vez que las autoridades rusas se pronuncian sobre el ataque contra su Armada en el puerto libio y sus consecuencias para el proceso de paz.

Además, la representante de la diplomacia rusa citó declaraciones del mando militar finlandés, que "sugirió públicamente que el régimen de Kiev podría haber estado involucrado en el ataque contra el buque Sparta II" en el golfo de Finlandia.

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Previamente, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseveró que el Kremlin "tomó nota" de las declaraciones de Zelenski, que reivindicó el ataque contra los buques rusos en Libia.

"Todo ocurrió cerca de la costa de Libia. Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana", explicó Zelenski en un mensaje publicado en X.

Tras los ataques, la corbeta rusa Merkury "se hundió" junto a un helicóptero de combate Ka-27, también destruido en la operación.

"Es uno de sus barcos más nuevos, entró en servicio en 2023, durante la guerra a gran escala", dijo Zelenski sobre la corbeta.

"Nuestro segundo objetivo fue el carguero MV ANGARA, que el enemigo utilizaba para transportar armas. Resultado: el objetivo fue alcanzado. Continuamos nuestras operaciones en aguas designadas", remachó el presidente ucraniano.

El martes, Zelenski también confirmó el ataque con drones del sábado pasado contra el barco de bandera rusa Sparta II en el golfo de Finlandia, y lo calificó de objetivo legítimo.

El mandatario ucraniano dijo que el Sparta II, que se dirigía hacia el enclave báltico ruso de Kaliningrado cuando fue atacado el sábado por drones que causaron un incendio a bordo, transportaba armamento.