"La UE planea destinar otra gran suma de dinero a la guerra. No se trata de dinero para la paz", afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que esta decisión tendría consecuencias "no muy buenas" para las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se reanudaron este mes en Abu Dabi con mediación de EE.UU. tras casi nueve meses de pausa.

"El régimen de Kiev, instigado por Europa, tiende menos a la paz y más a la guerra. Esto va en contra de los intereses de los ciudadanos de Ucrania y de los países europeos. En vez de reparar colegios, construir nuevos hospitales e infraestructuras sociales, y aumentar los sueldos a los profesores y médicos, ellos gastan el dinero en balas", agregó.

Este jueves comienza la cumbre de los líderes de la UE -que quieren participar en la próxima ronda de negociaciones sobre Ucrania-, en la que se abordará el presupuesto de los Veintisiete para el período 2028-2034.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió a los líderes de la UE que afronten con la "mente abierta" y "espíritu constructivo" las negociaciones del próximo presupuesto comunitario, con vistas a poder acordarlo para finales de año.

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Costa destacó que el nuevo marco financiero plurianual de la UE "debe ser el adecuado para financiar las principales prioridades de la UE", y entre ellas señaló "apoyar a los granjeros, las ciudades y las regiones", "invertir más en seguridad y defensa" y "responder a las expectativas de los ciudadanos" sobre los precios de la energía o el alojamiento.

Al mismo tiempo, el primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, vaticinó que la cumbre de este jueves será una "batalla", en referencia a la ayuda a Ucrania y el nuevo presupuesto comunitario a largo plazo.

Kristersson señaló que el presupuesto "tiene un volumen de gasto demasiado elevado y, por tanto, también para Suecia", y que algunos países están haciendo "todo lo posible" para no financiar el apoyo a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha invitado a los representantes europeos a visitar Moscú para mantener consultas, antes de dar su visto bueno a la presencia europea en futuras negociaciones sobre Ucrania.