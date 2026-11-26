Moscú ha enviado a Birmania una fragata, una corbeta y un buque de apoyo de la flota rusa del Pacífico, en los que se estima que viajaron cientos de oficiales para unirse a estas maniobras conjuntas, las cuartas que se celebran en la nación del Sudeste Asiático, según informó el periódico oficialista 'The Global New Light of Myanmar'.

El rotativo indicó que se trata de una visita de buena voluntad, que contempla la participación de militares de ambos países en ejercicios que se extenderán hasta el domingo y por los que el Gobierno birmano ha restringido el zarpe de embarcaciones y el sobrevuelo de aeronaves por debajo de 15.000 pies en la zona de los operativos.

Estos simulacros se producen en medio de un debate sobre las relaciones de la comunidad internacional con el Ejecutivo castrense de Birmania -presidido por el general Min Aung Hlaing, quien llegó al poder por un golpe de Estado que acabó con un gobierno democrático en 2021- después del fallo de la CIJ.

La denuncia presentada en 2019 por Gambia acabó con el histórico fallo de la corte de Naciones Unidas, que por primera vez desde su fundación en 1945 declaró a un Estado responsable de cometer genocidio.

La Corte consideró probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017, cuando Ming Aung Hlaing estaba a la cabeza del Ejército.

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El Gobierno militar de Birmania rechazó el fallo -que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados- al considerar que fue adoptado "sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por tanto, no refleja la realidad sobre el terreno".