"Un nuevo canje. Acaba de llevarse a cabo otro intercambio de cadáveres. Nosotros entregamos a Ucrania los cuerpos de 250 militares del Ejército ucraniano y hemos traído de vuelta 22 cuerpos de nuestros héroes caídos", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Horas antes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, anunció durante su rueda de prensa telefónica diaria un intercambio de prisioneros de guerra que podría producirse "pronto".

"Cumpliendo con los acuerdos alcanzados durante la última ronda de negociaciones tripartitas en Abu Dabi, en este momento los servicios especiales de Ucrania y Rusia, junto con los mediadores y con la participación de los defensores del pueblo, están trabajando para cerrar las listas. Esperamos que este trabajo esté terminado pronto. Será un canje verdaderamente grande", aseguró.

Por su parte, el enviado especial de EE.UU. para las negociaciones de paz en Ucrania, Jared Kushner, anunció que la próxima semana se producirá un nuevo intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú, tras el acuerdo en Abu Dabi de realizar el mayor canje desde el inicio de la guerra.