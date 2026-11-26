El informe ratifica también la propuesta de excluir al único competidor, el consorcio encabezado por la constructora portuguesa Mota-Engil, según publicó este jueves el diario portugués Jornal de Negócios. La adjudicación formal corresponde a Infraestruturas de Portugal, el gestor público de la red ferroviaria.

Sacyr se presentó a través de su filial Sacyr Somague Concessões, en alianza con las portuguesas DST y Alberto Couto Alves (ACA). Su oferta para el diseño y la construcción fue unos 262 millones de euros inferior a la de Lusolav III, que reúne a Mota-Engil y otras seis constructoras portuguesas.

El jurado había propuesto en agosto excluir a Lusolav III al considerar que su solución técnica se apartaba de las condiciones del concurso.

En septiembre, el consorcio pidió que se evaluara su oferta y se rechazara la de Sacyr. Entre sus objeciones figuraban el coste de las obras en la zona de Coimbra y aspectos del diseño de puentes y viaductos, sobre los que el jurado pidió aclaraciones al grupo hispano-portugués en noviembre.

El tramo en disputa recorre unos 61 kilómetros entre Oiã, en el distrito de Aveiro, y Soure, en el de Coimbra, en el centro de Portugal.

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El proyecto incluye la adaptación de la estación de Coimbra-B para recibir trenes de alta velocidad y varias conexiones con la Línea del Norte, el principal eje ferroviario entre Lisboa y Oporto. El calendario del gestor ferroviario sitúa las obras entre 2028 y 2032.

Infraestruturas de Portugal relanzó la licitación después de que el primer concurso, convocado en julio de 2024, quedara sin ofertas válidas. En aquella ocasión, el grupo liderado por Mota-Engil había presentado la única candidatura.

Un consorcio encabezado también por Mota-Engil se hizo con el primer tramo, entre la estación de Campanhã, en Oporto, y Oiã. Ese contrato se firmó en julio de 2025 por 30 años. Los dos tramos suman unos 131 kilómetros y constituyen la primera de las tres fases de la línea.

Una vez completado el corredor, Infraestruturas de Portugal prevé que el viaje directo entre Lisboa y Oporto dure alrededor de una hora y cuarto, frente a las cerca de dos horas y cincuenta minutos del servicio más rápido actual.