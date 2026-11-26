"El último número", es la frasea incluida en portada de la edición electrónica especial que el rotativo envió a EFE y que se puede adquirir en papel por 2.999 rublos (36 dólares).

El documento incluye primero algunas de las más emblemáticas portadas de Nóvaya Gazeta, el paradigma del periodismo de investigación en la Rusia postsoviética, de la defensa de los derechos humanos y de la acerada crítica a la gestión del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Efectivamente, intentamos hacer cada número como si fuera el último y hemos hecho el último como si fuera uno más", señaló la redacción, que incluye reportajes sobre la guerra, los presos políticos, noticias de actualidad y otros artículos de opinión.

De hecho, las portadas históricas incluyen en febrero de 2022 el comienzo de la conocida como 'operación militar especial' rusa en Ucrania -Rusia bombardea Ucrania, rezaba el titular en un número escrito en ruso y en ucraniano- o el asesinato en 2006 de la periodista de Nóvaya, Anna Politkóvskaya.

Los periodistas de Nóvaya, cuyo director Dmitri Murátov recibió el Nobel de la Paz en 2021, tuvieron que abandonar definitivamente las oficinas de su redacción el pasado 9 de noviembre, aunque no descartan lanzar nuevos proyectos.

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Otro Nobel, Mijaíl Gorbachov, el último dirigente soviético, contribuyó a la apertura del periódico al ceder parte del dinero recibido con el premio para comprar los primeros ordenadores de la redacción, que labró su fama denunciando la corrupción en la administración pública, los excesos de las fuerzas de seguridad y los abusos cometidos por las autoridades en la república norcaucásica de Chechenia.

Nóvaya Gazeta, considerado el último baluarte de la prensa libre en este país tras el cierre de cientos de medios desde el comienzo de la guerra en Ucrania, ha sido el medio más critico con la campaña militar rusa y la represión del disenso que la ha acompañado.

"La libertad de expresión es lo que más teme el poder que no cree contar con el apoyo del pueblo", comentó a EFE Yan Rachinski, director de la organización de derechos humanos Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz en 2022 y también proscrita por el Kremlin.

Según los sondeos, una mayoría de rusos quiere el cese de los combates en Ucrania, que cumplirán cinco años en febrero próximo y que, según la prensa libre, se han cobrado la vida de más de 700.000 hombres.

Mientras, continúa la persecución de los periodistas y colaboradores de Nóvaya, seis de los cuales fueron asesinados. La Justicia rusa comenzó este jueves a puerta cerrada el juicio contra el reportero Oleg Rolduguin, arrestado desde abril pasado por el uso ilegal de datos personales de altos funcionarios rusos.