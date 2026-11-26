Sánchez dio así por hecho que Madrid acogerá la final del Mundial, en respuesta al candidato del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha retado al inicio del bloque dedicado a política internacional a decir si va a luchar por una final del Mundial 2030 en España y no en Marruecos, país coorganizador.

"Yo defiendo que España tiene que acoger la final", dijo Feijóo, poniendo en duda que Sánchez también lo defienda.

Entonces, Sánchez respondió que "siendo del Atlético" le gustaría "que se jugara en el Wanda", antiguo sobrenombre del Metropolitano, para añadir: "Pero entiendo que deba ser en el Bernabéu".

Luego, en un turno posterior, el candidato de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, volvió al tema para decir que España "no puede coorganizar" un mundial con Marruecos "con Ceuta invadida", como ha venido diciendo durante la campaña electoral para los comicios del domingo.