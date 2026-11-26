Sánchez manifestó esta idea en un mensaje en sus redes sociales, después de saber que Países Bajos, que previamente había presentado como candidato al puesto a Klaas Knot, decidió dar su apoyo al exgobernador del Banco de España en aras del consenso en la zona euro.

"Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho", destacó Sánchez.

La decisión será confirmada a lo largo de la tarde de este jueves puesto que debe ser formalizada por los embajadores de los Veintisiete ante la UE para que los líderes puedan adoptarla formalmente y poner en marcha el proceso de consultas no vinculantes con el propio BCE y la Eurocámara.

El procedimiento quedará cerrado definitivamente en la cumbre de líderes del próximo 18 y 19 de diciembre, cuando estos den el visto bueno final.