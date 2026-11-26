En el bloque sobre migración y política exterior, los candidatos han dejado claras sus diferencias, en primer lugar en lo referente a la crisis de Ceuta a raíz de la entrada masiva de migrantes de finales de julio a esa ciudad norteafricana fronteriza con Marruecos.

El líder del PP (derecha), Alberto Núñez Feijóo, recordó que allí la gente sigue sufriendo, al igual que en la isla de El Hierro, donde dijo que han entrado en los últimos días 16.000 personas de forma irregular.

Acusó a Sánchez de hablar de "humanidad" mientras abandona Ceuta e insistió: "Inmigración legal y ordenada, sí. Descontrol migratorio, no".

Tras ello, el candidato a la reeleción remarcó que el próximo domingo lo que se decide es si se quiere una España "soberana, pacífica" o una "empobrecida, cerrada y sometida a los intereses de unos oligarcas que viven al otro lado del Atlántico".

Sánchez acusó además a Feijóo y Abascal de ir de "patriotas" cuando él es el "único" de los tres que ha hecho la mili (servicio militar obligatorio) y ha jurado la bandera de España.

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"Yo he hecho más mili que usted", le respondió el líder de Vox (ultraderecha), quien insistió en que en España "ya no cabe nadie más", en referencia a los migrantes, porque los "recursos son limitados y los propios españoles lo están pasando muy mal".

Por su parte, la candidata del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, mostró su solidaridad con las miles de personas que pierden la vida "por culpa de una política de fronteras cruel y asesina por parte de la Unión Europea" y les ha pedido disculpas por la "criminalización" que se hace de ellos desde Vox.

Añadió que en Ceuta no hubo una invasión, sino una emergencia humanitaria, a lo que Abascal respondió asegurando que la ciudad autónoma es hoy "la bola de cristal" en la que se puede ver lo que es el futuro de España si sigue al mando Sánchez, el "candidato marroquí a las elecciones".

La candidata de Frente Amplio arremetió además contra Abascal al recordar que ambos estuvieron en Palestina.

"Usted ha sido recibido con todos los honores en el despacho del genocida (Benjamin) Netanyahu, mientras que yo he sido secuestrada por el ejército genocida junto con cientos de personas que íbamos en una misión humanitaria hacia Gaza", apostilló Colau.