El impacto del fenómeno climático acentúa una crisis nutricional estructural en el país centroamericano, donde el 47 % de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica y cerca del 18 % de la población padece inseguridad alimentaria aguda, según datos de la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (IPC) citados por Save the Children en un comunicado.

Como reflejo de esta vulnerabilidad rural, la organización humanitaria en favor de la niñez centró su estudio de campo en el departamento (provincia) de Quiché (oeste), un enclave agrícola donde el 79 % de los hogares depende del trabajo por jornada (pago por día trabajado sin estabilidad laboral ni prestaciones), y donde se constató que el 47 % de más de 3.330 familias encuestadas perdió la totalidad de sus cultivos en el último año debido a la sequía.

Ante el fracaso de las cosechas en esta provincia, un 42 % de los afectados se ha visto forzado a vender sus pertenencias para generar ingresos, mientras que familias enteras han recurrido al endeudamiento local o a la migración de los padres en busca de empleo temporal.

La crisis económica ha impactado directamente en la educación, ya que uno de cada diez hogares asistidos por la entidad reportó que al menos un menor abandonó las aulas por la imposibilidad de cubrir los costes escolares o tras ser enviado a trabajar.

"La devastadora sequía en Guatemala está llevando al límite a familias agricultoras ya vulnerables, destruyendo cultivos y alterando sus medios de vida", declaró la asesora de resiliencia climática de Save the Children para Latinoamérica y el Caribe, Moa Cortobius.

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La sequía por el fenómeno de El Niño ha puesto en riesgo de inseguridad alimentaria aguda a alrededor de 3,2 millones de personas en Guatemala (el 17 % de su población), debido a la pérdida de cosechas de granos básicos y al agotamiento de reservas en los hogares rurales, según estimaciones del Gobierno guatemalteco y organismos internacionales.