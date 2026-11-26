De acuerdo a Ebrard, México busca equilibrar el intercambio "porque nosotros importamos mucho de algunos países y necesitamos que también nos abran sus mercados y buscar exportar más".

Entre enero y septiembre de 2026, el país norteamericano exportó al conjunto de sus socios del TIPAT bienes por 31.000 millones de dólares, mientras que sus importaciones procedentes de los asiáticos superaron los 88.000 millones, según el secretario de Economía mexicano.

Pidió aumentar las compras de productos mexicanos ante ministros de Comercio y empresarios reunidos en la capital vietnamita, sede de la reunión ministerial del tratado este jueves y viernes, donde la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) participan como invitadas.

Ebrard vinculó ese objetivo con la atracción de inversión extranjera y la creación de empleo en México.

La otra prioridad que planteó a sus homólogos fue aplicar con mayor rigor las reglas de origen para evitar la triangulación ilegal de mercancías, por lo que pidió que haya "trazabilidad para que sepamos dónde se hace qué" y destacó la importancia del distintivo Hecho en México para identificar la producción nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante el avance del proteccionismo y las tensiones geopolíticas que, a su juicio, eran menos evidentes hace una década, Ebrard defendió fortalecer los acuerdos regionales vigentes.

También contrastó las dificultades para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el interés de más países por incorporarse al pacto transpacífico.

Al abordar cómo podrían las empresas del TIPAT, la ASEAN y la Unión Europea fortalecer sus cadenas de suministro, propuso compartir inversiones y producción en electrónica y en actividades vinculadas a la transformación digital.

Ebrard citó a Vietnam como ejemplo de una economía con la que México compite por exportar y planteó: "¿Qué pasaría si comenzáramos a crear empresas conjuntas para reducir los desequilibrios que están generando tensiones entre nosotros y otros países?".

El TIPA reúne a doce economías (Canadá, Chile, México, Perú, Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vientnam y Reino Unido) que representan alrededor del 15 % del producto interior bruto mundial y del 22 % del comercio global.