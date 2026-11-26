“Bueno, pues vamos a ver cómo se desempeñan”, respondió Sheinbaum en su conferencia diaria luego de ser preguntada sobre si le preocupa un posible buen resultado de la extrema derecha de VOX, que según las encuestas podría llegar a entrar a una posible coalición de gobierno.

La mandataria también recordó las diferencias que surgieron cuando su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pidió a España que se disculpara por las atrocidades cometidas durante la conquista.

La mandataria vinculó la respuesta española a aquella petición con su decisión de no invitar al rey de España a su toma de posesión.

Según Sheinbaum, las tensiones comenzaron a ceder cuando el monarca reconoció las atrocidades cometidas durante la conquista.

Ese gesto, añadió, abrió una nueva etapa en los vínculos de México tanto con la Corona como con el Gobierno español.

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“Y ahora pues hay una extraordinaria relación”, afirmó.

Como ejemplo del acercamiento, Sheinbaum mencionó la exposición sobre el exilio español en México que su Gobierno envió a España.

Explicó que la muestra rinde homenaje al general Lázaro Cárdenas, quien abrió las puertas del país a los republicanos españoles, y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Lázaro Cárdenas Batel viajó a España en representación del Gobierno mexicano, acompañado por familiares que acudieron al homenaje, señaló la presidenta.

México y España restablecieron relaciones diplomáticas en 1977, tras la muerte de Francisco Franco. Tres décadas después, en 2007, formalizaron una asociación estratégica.

El desencuentro al que aludió Sheinbaum se remonta a marzo de 2019, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI en la que le pidió que ofreciera disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante la conquista.

El Gobierno español rechazó el contenido de la carta y lamentó que se hubiera hecho pública.

La controversia volvió a marcar la agenda bilateral en 2024. Sheinbaum, entonces presidenta electa, invitó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a su toma de posesión del 1 de octubre, pero dejó fuera al rey por la falta de respuesta del monarca a la carta de su antecesor. El Ejecutivo español calificó de “inaceptable” la exclusión de Felipe VI y decidió que ningún representante de su Gobierno asistiría a la ceremonia.

El acercamiento cobró impulso en marzo de 2026, cuando el rey de España reconoció que durante la conquista “hubo mucho abuso”, en una conversación con el embajador mexicano, Quirino Ordaz, durante una visita a una exposición en Madrid.

En abril, Sheinbaum se reunió con Sánchez en Barcelona y el 25 de junio recibió al rey en el Palacio Nacional de Ciudad de México, casi dos años después de haberlo excluido de su investidura.