En un comunicado, la secretaría explicó que los militares fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de una célula criminal del denominado Cartel de los Reyes, liderada por alias Maniaco.

La dependencia explicó que los siete presuntos agresores fallecieron cuando los militares repelieron el ataque, registrado en el marco de la operación 'Erandi' del denominado 'Plan Michoacán' para combatir la violencia en la región.

La secretaría recapituló que el anterior líder de la organización criminal, alias Poncho o Quiringua, fue detenido el pasado 1 de agosto por agentes del Ejército y la Guardia Nacional.

Su sucesor, alias Güicho o R5, murió el 30 de agosto en el municipio michoacano de Tocumbo, tras agredir a personal militar, agregó la autoridad.

"Por lo que este grupo delictivo fue significativamente debilitado en su estructura de mando", afirmó la Secretaría de Defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La autoridad no precisó si entre los detenidos se encuentra el actual líder del Cartel de los Reyes, alias Maniaco.

La secretaría vinculó a esta organización criminal con delitos de extorsión a productores de limón y aguacate, narcotráfico, homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículos, así como con al menos tres ataques con explosivos contra militares registrados en Michoacán entre 2025 y 2026.

En el operativo, los militares también decomisaron armamento, municiones y cuatro vehículos.

El episodio se inscribe además en una escalada de violencia en el occidente de México, especialmente en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, donde fuerzas federales han reportado en los últimos meses choques recurrentes con células armadas y ataques cada vez más sofisticados.

En agosto, el Gobierno mexicano informó de la detención de 32 presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en menos de una semana, incluidos 20 en operativos simultáneos en los límites de Jalisco y Michoacán.