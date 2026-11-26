Los sindicatos no han querido hacer declaraciones a su llegada al encuentro, aunque ayer, fuentes sindicales consultadas por EFE explicaron que esperan que la compañía les anuncie su intención de extender a toda la plantilla el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto la semana pasada y que inicialmente iba a afectar al 40 % de los trabajadores, tras el cierre de todas sus operaciones.

Plus Ultra comunicó el lunes su decisión de suspender todas su operaciones aéreas a partir de ese día, "tras un periodo de intensas negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar su situación financiera que no acabaron por concretarse".

Una semana antes anunció la suspensión de sus vuelos a Argentina y Perú que se sumaba al cese de los de Colombia, anunciada el pasado mes de junio.

El cese total de la actividad se anunció después de la primera reunión de la mesa negociadora del ERE, que iba a afectar a entre 200 y 270 trabajadores de los tres colectivos de la compañía (pilotos, tripulantes de cabina -TCP- y trabajadores de tierra), por lo que todo apunta a que ahora se convertirá en un despido definitivo de toda la plantilla, según las fuentes sindicales.

La compañía no ha logrado atraer nuevos inversores, pese a que el holding estatal español SEPI, que concedió a Plus Ultra un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas en 2021, estaba interesado en ayudarle a encontrar socios y a que la quita de deuda con los proveedores, ya pactada en una fase previa, hacía más atractiva la entrada de capital, añaden las fuentes.