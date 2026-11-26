Durante una reunión celebrada el miércoles en Bangkok, las partes acordaron un plan de trabajo inicial de un año, en el que se priorizará el análisis de la calidad hídrica y la evaluación del impacto sanitario a ambos lados de la frontera, según informó en redes sociales el Departamento de Control de la Contaminación tailandés.

"Esta reunión es un paso significativo para establecer un mecanismo formal de cooperación entre Tailandia y Myanmar, que permitirá a ambas partes intercambiar información continuamente, monitorear la situación y desarrollar planes operativos conjuntos", destaca el comunicado oficial, que señala que los principales focos de estudio serán los ríos Kok y Sai.

El estudio responde a la preocupación de organismos regionales que, en los últimos meses, han alertado de un importante deterioro en la calidad del agua del Mekong, uno de los ríos más caudalosos del mundo y de cuyas aguas dependen en gran parte el sustento, la economía y la biodiversidad de los seis países que conforman su cuenca, incluidos China, Laos, Camboya y Vietnam.

Según investigaciones recientes del 'think tank' Stimson Center, con sede en Washington (Estados Unidos), la creciente demanda mundial de tierras raras ha disparado las explotaciones mineras ilegales en la cuenca birmana del Mekong que, operadas por empresas chinas, vierten sustancias letales como arsénico y mercurio en aguas que luego descienden hacia Tailandia.

Estas explotaciones se concentran, principalmente, en zonas bajo control de milicias rebeldes que se financian mediante industrias extractivas ilícitas, en auge ante el vacío de autoridad del Gobierno militar birmano, incapaz de controlar la totalidad del país, que está sumido en una cruel guerra civil agravada tras el golpe de Estado de 2021.

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Del lado tailandés de la frontera, los vertidos tóxicos han alterado el modo de vida de las comunidades locales, obligadas a abandonar la pesca ante la mortandad y contaminación de los peces, mientras que los productos agrícolas tailandeses comienzan a ser rechazados en los mercados de la zona por temor a que contengan metales pesados, advierte el Stimson Center.