La sede del tribunal en la ciudad sureña de Tainan indicó en un comunicado que el exmilitar, de apellido Ma, fue declarado culpable del delito, en grado de tentativa, de crear una organización en favor de "personas enviadas por la zona continental", así como de ofrecer sobornos a un funcionario público.

El organismo judicial señaló que, tras licenciarse del Ejército, el acusado viajaba con frecuencia a China por trabajo y que allí conoció a esos enviados, quienes, al saber de su pasado en la Armada, le encargaron desde 2008 contactar y captar en Taiwán a personal del Consejo de Asuntos Oceánicos y de la Guardia Costera, con el fin de crear una red y reunir documentos oficiales clasificados.

El tribunal subrayó que, aunque la creación de esa red y la recopilación de los documentos no llegaron a consumarse, los actos iniciados por el condenado "no son leves" y "pusieron en serio peligro la seguridad nacional y la estabilidad social".

Además, recordó que el gobierno del Partido Comunista de China (PCCh) mantiene "una prolongada situación de confrontación hostil" con Taiwán y "defiende el uso de medios no pacíficos para socavar" la soberanía de la isla.

Los casos de espionaje han cobrado mayor relevancia mediática desde que el presidente taiwanés, Lai Ching-te, calificara el año pasado a China de "fuerza externa hostil" y anunciara un conjunto de medidas para contener los crecientes actos de "infiltración" de Pekín en territorio taiwanés.

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Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.