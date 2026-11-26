La Oficina del Representante Comercial de EE.UU., dirigida por Jamieson Greer, publicó el miércoles los resultados de su investigación sobre sobrecapacidad estructural bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en la que propone nuevos aranceles contra socios como China, Japón y la Unión Europea (UE).

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, la viceprimera ministra taiwanesa, Cheng Li-chiun, explicó que el 15 % propuesto para Taiwán es el nivel más bajo y que, al no sumarse ni al arancel de nación más favorecida (NMF) ni al 10 % por trabajo forzoso, sitúa a la isla en la misma categoría que Japón, Corea del Sur, Suiza y la UE.

Cheng señaló que las investigaciones sobre sobrecapacidad y trabajo forzoso "buscan dar una nueva base legal" a los aranceles estadounidenses y que estos afectan sobre todo a productos agrícolas e industriales, que suponen algo más del 20 % de las exportaciones taiwanesas a Estados Unidos.

La viceprimera ministra precisó que el tipo definitivo no se conocerá hasta principios de 2027 y que, hasta entonces, los productos industriales tradicionales y agrícolas seguirán pagando el arancel del 10 % por trabajo forzoso.

Una vez confirmado, este trato situará a Taiwán en igualdad de condiciones con las economías que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, además de darle ventaja frente a los países del Sudeste Asiático y, sobre todo, frente a China, agregó.