El Jökull ÞH 299 había enviado una señal de socorro a las 19.00 hora GMT de la víspera a las autoridades islandesas.

Cuando los servicios de salvamento llegaron al lugar, el barco se había hundido -por razones desconocidas-, pero un helicóptero consiguió rescatar del mar a parte de la tripulación y trasladarla hasta la localidad de Egilsstaðir, donde algunos recibieron atención médica.

"Se realizó una actuación única y valiente bajo condiciones extremadamente complicadas. Catorce personas fueron salvadas después de cuatro horas en un mar bravo y en la oscuridad total", dijo hoy en rueda de prensa la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir.

La mandataria islandesa elogió la "extraordinaria" actuación del personal del helicóptero de salvamento, así como de la tripulación de otros barcos que acudieron a la zona a ayudar.

Las autoridades islandesas han abierto una investigación para aclarar las causas del accidente.