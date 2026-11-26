La jueza Patricia Nyaundi, del Tribunal Superior de Kenia, consideró que el Ejecutivo incumplió varios artículos constitucionales al no divulgar los detalles del acuerdo con EE.UU. y que debería haber consultado a la ciudadanía antes de firmarlo.

Así, Nyaundi dictó que se detenga cualquier obra más en el centro, ya levantado, y ordenó al Ministerio de Salud hacer pública esta información en un plazo de 45 días, al destacar que los vecinos tienen derecho a conocer su propósito, su marco operativo y las medidas puestas en marcha para proteger su salud y su seguridad.

"Se dicta una orden de prohibición que impide al segundo demandado (Ministerio de Salud) continuar con las obras o poner en funcionamiento la instalación en Laikipia, hasta que este tribunal certifique que se han cumplido satisfactoriamente las condiciones anteriormente mencionadas", afirmó la magistrada, citada por medios locales.

Para Nyaundi, "las situaciones de emergencia pueden exigir celeridad, pero no suspenden las obligaciones constitucionales".

"Sería totalmente incompatible con la arquitectura constitucional sugerir que las acciones con consecuencias públicas significativas puedan llevarse a cabo en secreto y al margen del escrutinio público simplemente porque se emprenden en nombre de una emergencia", añadió.

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El pasado junio, la jueza rechazó la pena de prisión solicitada contra el ministro keniano de Salud, Aden Aduale, por el Instituto Katiba (ONG defensora de la Constitución keniana) y el Colegio de Abogados de Kenia (LSK, en inglés).

Ambas partes demandantes habían pedido 15 meses de cárcel por desacatar la orden dictada en mayo por el Tribunal Superior que suspendía temporalmente la construcción del centro.

La corte aceptó entonces las disculpas de Duale, quien sostuvo que todas las actividades relacionadas con el proyecto se encontraban paralizadas.

EE.UU. prometió 13,5 millones de dólares (unos 12 millones de euros) para levantar el centro antiébola, ideado para recibir y tratar en Kenia a estadounidenses expuestos al virus, lo que causó el rechazó del sindicato de sanitarios kenianos y de las comunidades vecinas, que protestaron durante días ante la base militar.

En julio, el Departamento de Estado estadounidense y la organización evangélica internacional Samaritan’s Purse confirmaron a EFE que siete trabajadores humanitarios de EE.UU. que participaban en la respuesta al brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) fueron puestos en cuarentena en el centro keniano.

Los cooperantes, todos ellos asintomáticos, se trasladaron al centro "para su monitoreo y aislamiento preventivo" durante 21 días, tras la imposición de restricciones de viaje por parte de Washington.

Kenia no había detectado entonces ningún contagio de ébola, pero el pasado 6 de octubre confirmó su primer caso de la enfermedad, sin ninguna relación con el centro antiébola.

El caso correspondía a un hombre que vivió los últimos siete años en la RDC, donde recibió tratamiento en varios hospitales antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar a Nairobi, donde murió el día 5 de octubre.

Desde entonces, Kenia detectó un total de nueve contagios, incluyendo dos fallecidos, antes de dar de alta el pasado 11 de noviembre a su último paciente e iniciar el día 12 la cuenta regresiva de 42 días para ser declarado país libre de ébola.