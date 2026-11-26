Se han identificado unos 445.000 inversores individuales en los fondos intervenidos en septiembre pasado, precisó el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, en una rueda de prensa transmitida en directo por la emisora NTV.

Mañana, viernes, se completará la primera fase de devolución de sus inversiones a los afectados, con un volumen total de 199.000 millones de liras (3.600 millones de euros al cambio actual), enteramente derivado de los fondos decomisados, sin aportación de dinero público, subrayó Yilmaz.

Cerca de 22.000 inversores han recibido un pago de 1 millón de liras (18.000 euros), el tope máximo de devolución para quienes invirtieron más de esta suma, agregó.

Un total de 402.000 inversores han podido recuperar la cantidad neta de su inversión, agregó por su parte el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek.

El titular de Justicia, Akin Gürlek, explicó que se han decomisado los bienes de 550 personas y 184 entidades, al tiempo que se han congelado 13.000 millones de liras (236 millones de euros) enviadas al extranjero, iniciándose procedimientos legales para repatriar este dinero.

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La justicia investiga a 638 sospechosos, entre ellos 138 que están en prisión preventiva y 300 bajo control judicial, mientras que hay orden de búsqueda y captura para 49, agregó Gürlek.

La acusada de mayor rango en el escándalo es la exministra turca Fatma Betül Sayan Kaya, que fue enviada a prisión preventiva el pasado día 6, pero el martes fue trasladada a arresto domiciliario.

Gürlek rehusó comentar medidas concretas sobre los acusados, que, según denuncia la oposición, podrían beneficiarse de un tratamiento benévolo, al pertenecer en gran parte a círculos bien relacionados con el partido que gobierna Turquía, el islamista AKP.

Entre los investigados se hallan tres exvicegobernadores y un exgobernador del Banco Nacional que ejercieron sus cargos entre 2016 y 2023, entre ellos Sahap Kavcioglu, que dimitió este mes como presidente de la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria.

El escándalo salió a la luz a mediados de septiembre pasado, cuando se evidenció que algunos fondos de inversión habían inflado artificialmente el valor de determinadas acciones en la Bolsa de Estambul, multiplicando su precio en poco tiempo y pagando inmensos beneficios a unos pocos inversores, usando para ello los fondos entregados por otros.

Las sospechas de que las autoridades financieras de Turquía deberían haber detectado estas irregularidades mucho antes y no actuaron por temor a incomodar a personas bien relacionadas con el Gobierno han supuesto un golpe para la imagen pública del AKP y de su líder, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.