La central, que funciona con gas, suministra energía al Cáucaso Norte y al sur de este país, precisó Astra. Mientras, el gobernador, Vladímir Vladímirov, únicamente confirmó "daños" en la infraestructura energética e industrial tras un ataque enemigo en la localidad de Nevinnomissk.

Además, informó sobre desperfectos en una escuela y una filial de una universidad, que tuvieron que suspender las clases, ataques en los que resultaron heridas dos personas.

Testigos oculares hablan de una treintena de explosiones en las instalaciones, en las que habría sido alcanzado uno de los bloques con una potencia de 410 megavatios. A escasa distancia se encuentra la planta química de Azot, que suministra componentes al ejército para la fabricación de explosivos.

Además, los drones ucranianos habrían golpeado también, según Astra, una importante estación de bombeo del consorcio Transneft en Bashkiria, región que se encuentra a más de un millar de kilómetros al este de Moscú.

La fuente informó sobre un incendio en la estación, mientras las autoridades se limitaron a hablar del fuego provocado en un polígono industrial por la caída de fragmentos de aparatos derribados por las defensas antiaéreas.

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La estación, que ya había sido atacada, incluye diez depósitos con una capacidad total de 160.000 metros cúbicos de combustible y un potencial de bombeo de 90 millones de toneladas, que suministra a cuatro oleoductos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, restó otra vez esta semana importancia a los constantes ataques ucranianos contra más de la mitad de las principales refinerías del país, que habrían reducido a menos de la mitad la capacidad de refinado del país, según Kiev y la prensa occidental. A su vez, adelantó que Moscú tomará represalias contra Ucrania, país al que acusó de ser el culpable de la actual escalada.

Según la prensa, varios petroleros rusos que transportaban diésel a Estados Unidos en linea con el acuerdo de exportación suscrito en octubre entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, modificaron su rumbo y atracaron en puertos brasileños después de que los importadores estadounidenses renunciaran al combustible ruso por miedo a las sanciones.