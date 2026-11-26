“Fueron atacadas capacidades clave de producción, una zona de tanques de almacenamiento y un conducto de transporte (de petróleo)”, se lee en la nota del GUR.

El ataque provocó un incendio en el perímetro de la refinería, que según señala la inteligencia ucraniana procesa cada año 5,2 millones de toneladas de petróleo que son transformados en gasolina, diésel y fueloil.

Parte de estos productos son suministrados posteriormente al Ejército ruso.

La refinería ya había sido golpeada recientemente y este nuevo ataque retrasará los trabajos para volver a ponerla en funcionamiento, según el GUR.

Ucrania ataca prácticamente a diario la industria petrolera rusa, cuyas exportaciones son la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra ruso.

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Kiev ha celebrado que el nuevo paquete de sanciones propuesto este mes por la Comisión Europea incluya la prohibición de vender a Rusia los repuestos que permiten a Rusia volver a poner en funcionamiento sus refinerías tras los ataques de Ucrania.