El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó en redes sociales el "ataque terrorista" en el departamento del Chocó y la muerte del auxiliar de policía Juan Alcides Murillo Palomino.

"He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista", agregó el presidente.

De la Espriella reiteró que no va a tolerar que los grupos armados sigan atacando a la Policía y al Ejército del país, "ni sembrando terror entre los colombianos".

Sus palabras llegan en una semana marcada por el atentado de Villavicencio (centro), con 23 heridos, el secuestro en un supermercado de Cartagena (oeste) y el ataque con drones que dejó tres heridos y más de 60 viviendas dañadas en Cúcuta (noreste).

El semanario británico The Economist indicó en su último número, publicado este jueves, que 2026 ha sido el año con un mayor número de incidentes violentos con grupos armados en los diez años que han pasado desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 29 de octubre ya se registró un ataque con drones contra esa misma estación de policía de Condoto, dentro de un período de tres días donde las autoridades colombianas contabilizaron 11 atentados de este tipo sólo en el Chocó.

Por su parte, el pasado 2 de noviembre dos soldados murieron y cinco resultaron heridos en un atentado con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, también en el Chocó.

En el Chocó, uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza del país, opera principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias bandas criminales.