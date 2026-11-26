Hasta el momento "han sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres. Se ha previsto la atención médica y los aseguramientos requeridos, según los protocolos establecidos", indicó el comunicado de la AMC divulgado por medios estatales.

El buque operado por la compañía Sidra Line, que ofrece servicios regulares de línea, transportaba 208 de ellos a bordo, añadió.

Además refirió que "ante el hecho, fue creada una comisión gubernamental multidisciplinaria que investiga las causas de este lamentable suceso y conduce las labores de búsqueda y salvamento de manera coordinada con los armadores".