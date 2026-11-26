Así se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria del BCE, en la que mantuvo los tipos de interés en el 2,5 % pero discutió si era conveniente subirlos, por lo que es muy probable que los incremente en diciembre.

Un gran número de miembros señaló que "podrían haber apoyado una subida de los tipos de interés en la reunión" del 29 de octubre, según las actas de la reunión, publicadas este jueves.

"Estos miembros recalcaron que una nueva subida de tipos estaba justificada ante el deterioro de las perspectivas de inflación", apostilla el documento.

Pero también reconocieron que existe una incertidumbre elevada, que el aumento de las rentabilidades ya tiene un impacto en las condiciones financieras y que no hay efectos de segunda ronda hasta el momento.

Muchos miembros del Consejo de Gobierno del BCE consideraron que los precios de la energía habían superado los niveles previstos en el escenario adverso y por ello la inflación energética se extiende y vuelve más persistente. EFEF