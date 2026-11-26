El Centro de Emergencias Médicas Erawan, que envió unidades al lugar de los hechos, señaló que siete personas fueron trasladadas a hospitales, cuatro de ellas en estado "crítico o urgente", y tres más "graves pero estables".

La explosión y el fuego se desataron sobre las 15:10 hora local (8:10 GMT) en una refinería de la empresa Bangchak situada en el este de la capital tailandesa, según información difundida por el Gobierno de Tailandia y la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia afirmó en un comunicado que las llamas quedaron bajo control sobre las 15:35 hora local (8:35 GMT).

"Se ruega a los ciudadanos que se encuentren en las inmediaciones que abandonen la zona de inmediato por motivos de seguridad", advirtieron por su parte las autoridades del distrito colindante, Bang Na, que también instó a descongestionar las vías de acceso a la refinería para facilitar la movilidad de vehículos de emergencia y camiones de bomberos.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró que no es necesario por ahora un plan de evacuación, pero sí llamó a contener cualquier posibilidad de contaminación asociada al incidente, durante una comparecencia ante los medios.

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Warot, un tailandés de 35 años que se encontraba trabajando a dos manzanas de la refinería siniestrada, dijo a EFE: "Notamos la explosión y pensamos que era un terremoto, hasta que nos dimos cuenta, al mirar por la ventana, de que la gente de otros edificios estaba mirando en nuestra dirección".

"Salimos del edificio para comprobar qué había ocurrido y vimos que los vecinos se habían congregado en la calle y que había una gran nube. El olor era muy fuerte, pero llegó un poco después, no inmediatamente (...). También había mucho tráfico. De camino a casa vimos ambulancias y gente que corría a los colegios para recoger a sus hijos", añadió.

Bangchak, uno de los mayores conglomerados energéticos de Tailandia, al frente de la refinería afectada, indicó que suspendió "todas las unidades de producción (apagado) y logró controlar (la situación)".

La empresa aseguró en redes sociales que está investigando las causas de lo ocurrido y que, "si hay algún progreso, lo comunicará más adelante".

Phra Khanong, donde se ubica la refinería, es un distrito de carácter residencial y comercial situado en el este de Bangkok, atravesado por la concurrida avenida de Sukhumvit y conectado con la principal línea de tren elevado de la urbe.