A Manon Dochy, hija de agricultores, no le importa alimentar a las vacas o limpiar los establos, pero sí llevarse el olor del ganado en el pelo cuando sale de compras o se dispone a pasar una noche de fiesta, informó este jueves el diario Het Nieuwsblad.

"Conocemos demasiado bien ese problema. A menudo recurríamos a perfumes convencionales o desodorantes para enmascarar el olor a establo, pero no era una solución ideal. Por eso queríamos desarrollar un producto asequible que ayudara a reducir los olores indeseados del cabello y que, además, lo cuidara", declaró al portal Mandelnews.

Tras la idea de Farméa hay seis estudiantes de Agrobiotecnología de la Escuela Superior VIVES del municipio flamenco de Roeselare, en el oeste del país.

Desarrollaron el producto para una asignatura y luego decidieron ensayar su versión comercial, en frascos de 250 mililitros vendidos a 25 euros que han desarrollado con el fabricante local de cosméticos capilares Carin Haircosmetics y venden a través de sus cuentas de Facebook e Instagram.

La fragancia se presenta en un pulverizador que se aplica directamente sobre el cabello, sin necesidad de enjuagarlo o aclararlo después y, según los estudiantes, no sólo elimina olores sino que también cuida el pelo.