Casi un tercio de las travesías realizadas en botes durante los primeros cuatro meses de este año habrían utilizado embarcaciones o motores procedentes de MaReBoote, una pequeña empresa del oeste de Alemania, según documentos a los que la BBC dice haber tenido acceso.

El gerente de la firma, Marvin Reuter, se niega a ser extraditado a Francia, donde podría enfrentarse a cargos por tráfico de personas, asociación delictiva y homicidio involuntario.

La cadena subraya que hay sospechas de que el equipo que suministraba Reuter estaría relacionado con dos accidentes mortales en los que perdieron la vida cuatro hombres.

Este gerente, de 35 años, no quiso responder a las preguntas de la BBC cuando fue contactado en su negocio, ubicado cerca de Dortmund.

Reuter no puede ser acusado formalmente hasta que sea extraditado a Francia, pero, de ser juzgado y condenado, podría enfrentarse a una pena de prisión.

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La BBC -en colaboración con las cadenas alemanas WDR y NDR, el periódico 'Süddeutsche Zeitung' (SZ) y el diario francés 'Le Monde'- ha obtenido y analizado cientos de documentos policiales, judiciales y fiscales relacionados con el caso.

Según la emisora, los investigadores creen haber descubierto vínculos claros entre Reuter y las redes de tráfico de personas.

De acuerdo con investigaciones francesas, agrega la BBC, al menos 82 embarcaciones procedentes de la empresa de Reuter llegaron a la costa inglesa en poco más de dos años, hasta el pasado mayo.

Existen, además, fotografías de prensa de hace cinco años en las que se observa el logotipo de 'MaReBoote' en botes neumáticos abarrotados de migrantes.

Más de 20.000 personas han cruzado este año en pateras desde las costas francesas hacia Inglaterra.