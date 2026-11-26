La pieza, vendida en Hôtel Drouot, establece un récord mundial para una pieza de porcelana de Sèvres comprada en subasta, según informó la entidad que sirvió de sede de la operación -organizada por la casa de subastas Coutau-Bégarie & Associés- en un comunicado.

"Desaparecida desde hace más de dos siglos, esta pieza excepcional de la manufactura real de Sèvres, encargada por Luis XVI para la lechería de María Antonieta en Rambouillet, era la única que permanecía en manos privadas", detalló Hôtel Drouot en un comunicado.

Entre 1787 y 1788 se entregaron cuatro 'jatte-téton' para Rambouillet y los otros tres se conservan en colecciones públicas: dos en el Museo Nacional de Cerámica de Sèvres y uno en el Museo Duca di Martina de Nápoles.

El cuenco subastado este jueves fue hallado por casualidad en una caja de la colección de la Galerie Meyer y constituye, según los organizadores, "un redescubrimiento de primer orden para las artes decorativas, que hace revivir toda la extravagancia y el refinamiento de la corte de María Antonieta".

Hôtel Drouot destacó que, más allá del carácter histórico de la venta, la operación tiene un lado solidiario a beneficio de Ruban Rose (cinta rosa), una organización de lucha contra el cáncer de mama y de apoyo a la investigación, si bien no se indicó el monto específico que se donará a esa asociación.

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Luis XVI encargó estos cuencos de porcelana blanca para consumir productos lácteos dentro del gusto pastoril de la corte.

La tradición popular afirma que se moldearon a partir del pecho de la reina, aunque los historiadores consideran que el diseño se inspiró en recipientes antiguos, como copas griegas.