El sector de los videojuegos movió 188.800 millones de dólares en 2025 y cuenta con 3.600 millones de jugadores en todo el mundo, según la consultora Newzoo. Solo el lanzamiento hace una semana de 'Grand Theft Auto VI' generó 3.790 millones de dólares en su lanzamiento y durante los primeros cuatro días disponible alcanzó los 638 millones de horas de juego en Playstation, según anunció este martes la empresa japonesa.

La llegada del juego se ha convertido en el más importante en toda la historia de PlayStation y, aparentemente, no se ha visto afectada por la subida de precios que afecta al sector desde hace meses.

Pero las consolas y los juegos están más caros que nunca y todo se debe a lo que los usuarios denominan 'RAMpocalipsis' (RAMpocalypse, en inglés), la escasez y rápida escalada de precios de los suministros de memorias y componentes, debido a la explosión de la IA, que también necesita esos materiales.

"Todos los productores de consolas intentan contrarrestar estos incrementos de costes a los que se ven afectados sus consolas, pero por el momento no pueden hacer mucho más que subir precios, para poder seguir manteniendo la producción", explica a Efe Jose María Moreno, director general de AEVI (Asociación Española de Videojuegos).

La PS5 fue lanzada en 2020 a 499 dólares y ahora mismo cuesta 650, mientras que la Xbox Series S, ha pasado de 299 a 499 dólares en el mismo periodo. Durante décadas sucedía justo lo contrario, las máquinas salían a precio alto y reducían progresivamente su coste: la PS4 se lanzó a 399 dólares y con el paso de los años podía ser adquirida por 199 dólares.

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No solo las consolas, los juegos son cada vez más caros y complejos de producir. 'GTA VI' ha tardado 13 años en ver la luz, cuando la anterior entrega solo tardó 5 años. El mapa de Leonadia, la versión del estado de Florida de este videojuego, ronda los 150 kilómetros cuadrados -como Washington DC-, el doble de la entrega anterior.

"Crear un videojuego es exponencialmente más caro que hace años", señala a Efe Javier Cadenas, director del área de Videojuegos en U-tad, especializada en artes digitales. Además no todos los estudios pueden alcanzar las cifras de Rockstar Games, la desarrolladora de GTA.

Estos datos revelan que tanto las consolas como los juegos han evolucionado hasta convertirse en elementos muy complejos, y le está sucediendo como a los ordenadores, que "se ven afectados por la volatilidad de los mercados", añade Moreno. Lo que ha provocado una escalada de precios que las compañías están repercutiendo en el consumidor.

Los jugadores hicieron cola de madrugada para hacerse con una copia del 'GTA VI' pero ese escenario no se repetirá en 2028, por lo menos en el caso de PlayStation, que ha fijado la desaparición de los formatos físicos para enero de ese año.

La compañía aseguraba que es una medida para "adaptarse a la tendencia de los consumidores", y si bien es cierto que el entorno digital gana terreno año tras año, la medida ha enfadado sensiblemente a los usuarios.

La opción del juego físico les permite revender el título, prestarlo, obtener descuentos y hacer trueques en tiendas especializadas, además de ser un objeto de coleccionismo. "La desaparición del formato físico seguramente hubiera ocurrido naturalmente, pero acelerarlo artificialmente ha sido un gran error", señala Tomás Cladera, gamer desde hace 40 años.

Los jugadores de toda la vida tienen la sensación de que las compañías quieren sacarles cada vez más dinero, lo que hará que se alejen de las consolas y se decanten por el PC.

En la misma línea, el directivo de AEVI cree que la tendencia es clara. "El mercado digital aumenta año tras año", pero el formato físico sigue representando una parte importante del negocio y seguirá coexistiendo con el digital "durante bastante tiempo".

Según un informe del Observatorio Europeo Audiovisual, las ventas de videojuegos en formato físico han disminuido un 61,5 % en la pasada década, pasando de 3.750 millones de euros en 2016 a 1.440 millones en 2025, mientras que las compras digitales han crecido un 184% y han pasado de 2.200 millones de euros a 6.300 millones.

"A largo plazo es posible imaginar escenarios en los que una parte importante de los usuarios no necesite una videoconsola tradicional o un PC de alto rendimiento, pero las consolas y los PC seguirán ofreciendo ventajas en términos de rendimiento, estabilidad y calidad de experiencia. Más que una sustitución total, todo apunta a una diversificación de las formas de acceso al videojuego", concluye Moreno.