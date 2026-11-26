La cartera comercial de Hanói aseguró en un comunicado que pretende revertir el "arancel adicional máximo aplicable del 35 % a las mercancías importadas" desde Vietnam, cuyo Gobierno se "coordinará con los organismos estadounidenses pertinentes para participar plenamente en las próximas etapas del proceso de investigación" de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

"La tasa podría reducirse al 20 % si Vietnam y Estados Unidos alcanzan un acuerdo comercial recíproco, equilibrado y justo", indicó el ministerio.

Washington justificó estas posibles subidas arancelarias en el "exceso de capacidad" de las economías sancionadas que, según la Casa Blanca, golpean directamente a la industria y empleo estadounidense, además de denunciar prácticas comerciales que considera injustas y que desequilibran la balanza bilateral.

Los aranceles no serán inmediatos, ya que bajo la ley invocada para imponer estos gravámenes, el Gobierno estadounidense debe cumplir antes varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pasos.

Además de Vietnam, las nuevas sanciones afectan a países como Indonesia, Malasia, Camboya y Tailandia, todos ellos miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), bloque en cuya cumbre participó la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, en un clima de sintonía con sus aliados regionales.