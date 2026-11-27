La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, informó de que los sancionados son Zohair Hassib y Kazem Hamad, a quienes las autoridades atribuyen la coordinación de los ataques contra el restaurante Lewis Continental Kitchen, en Sídney, y la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, perpetrados en 2024.

Según el Gobierno australiano, ambos utilizaron una compleja red de intermediarios para ocultar la participación de la Guardia Revolucionaria iraní en los atentados.

Sus nombres habían sido mencionados en la evaluación anual de amenazas de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), publicada en junio, pero no habían sido revelados públicamente hasta ahora.

Las sanciones contra los dos individuos restringen su acceso a recursos financieros y convierten en delito utilizar o negociar con sus activos, así como poner fondos o bienes a su disposición.

Las infracciones de la legislación australiana sobre sanciones pueden acarrear penas de hasta diez años de prisión y elevadas multas.

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La decisión se suma a las medidas adoptadas por Camberra en agosto de 2025, cuando el primer ministro, Anthony Albanese, anunció la expulsión del embajador iraní y de otros tres diplomáticos, tras concluir que Teherán había dirigido al menos dos ataques antisemitas en territorio australiano.

Albanese calificó entonces los hechos de "actos extraordinarios y peligrosos de agresión" organizados por un estado extranjero, destinados a socavar la cohesión social y sembrar divisiones en la comunidad.

El Gobierno también incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y suspendió las operaciones de su embajada en Teherán por motivos de seguridad.

Con las nuevas designaciones, Australia tiene ya 102 personas y entidades sometidas a sanciones financieras contra la financiación del terrorismo, además de 30 organizaciones terroristas y un estado patrocinador del terrorismo.