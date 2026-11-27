En M'bour, 80 kilómetros al sur de Dakar y una de las ciudades en crecimiento del país, la consigna retumba en barrios como Golf, castigado por una pobreza estructural, el desplome de la pesca artesanal y la erosión de las marejadas ciclónicas. Es, además, uno de los epicentros de salida y tránsito de embarcaciones precarias hacia Canarias.

¿Qué mueve a los emigrantes a arriesgar su vida para llegar a Europa? La crisis económica, la desilusión ante el prometido cambio político en Senegal y la presión familiar y comunitaria por el "tëkki", resume el psicólogo Bassirrou Aw.

"¿Qué quiere decir triunfar en la vida?. Ocuparse de sus padres, de sus hijos, tener un techo y vivir decentemente", detalla.

Es, continúa, "una compulsión de repetición", que les lleva a planificar una próxima vez. "Están en una especie de espera, porque aquí ya no existen; su futuro, su porvenir, ya no está en África" y "buscan irse lo más rápido posible para dirigirse hacia lo que llaman 'El Dorado'".

"Lamentablemente, esa segunda categoría es menor que el grupo de los que son muy obstinados, decididos incluso a perder la vida en el mar. Su eslogan es algo conocido por todos: 'Barça ou Barsaj'".

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Este es el caso de la joven Ndeye Gane Ciss. Acaba de fracasar en su intento de llegar a Canarias y atiende un pequeño puesto en Thiaroye sur Mer, al sur de Dakar, mientras se prepara para salir de nuevo.

Tiene dos hijos pequeños. Su marido llegó a las islas españolas en 2024 y ahora está en Portugal. Ella salió hace unas semanas desde la vecina Gambia. Cuatro días después de zarpar, el cayuco se quedó sin combustible y fue interceptado por efectivos marroquíes frente a las costas del Sáhara Occidental. A las tres semanas fue deportada en avión a su país.

Ndeye asegura a EFE que cuenta los días para volver a intentarlo.

Es un sentimiento que atravesó a Aminata Boye. Dos de sus hijos partieron en cayuco hacia Canarias en 2020. El menor lo logró, pero el mayor, de 19 años, desapareció frente a las costas de Mauritania.

"Al principio, me costaba mucho salir y hablar con la gente, porque me quedaba en mi rincón, no podía ver a nadie ni hablar con otras personas. Pero, en las semanas siguientes, empecé a oír que las piraguas (cayucos) desaparecían y quería ayudar a las madres".

Desde el empobrecido barrio de Golf, la activista acompaña a las familias de desaparecidos para que venzan el miedo, informen a las autoridades y para "hacerles saber que la búsqueda de personas desaparecidas es un derecho".

Golf, muy próximo al complejo turístico de Saly -donde proliferan los hoteles exclusivos-, es una extensión de la playa. La arena rojiza de sus calles se levanta con el viento y forma barrizales con los vertidos domésticos. Las piraguas están varadas y los pescadores se reúnen a la sombra para tomar attaya (te verde).

Aquí Aminata fundó el 'Colectivo de Víctimas de la emigración irregular de Senegal', que colabora en la identificación de migrantes desaparecidos en la ruta atlántica.

"Hablo con una madre y comparto mi problema con el suyo: somos iguales. Después ella entiende que no es la única que ha perdido a un hijo o a un ser querido. Entonces acepta la desaparición o la muerte de su familiar", continúa en una entrevista con EFE.

En la oxidada puerta de su casa, un adhesivo advierte contra las expulsiones sumarias de Frontex, la agencia europea de fronteras: "Push back Frontex". "Vosotros vigiláis las fronteras. Nosotros os vigilamos".