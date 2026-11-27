Según recoge el fallo publicado el jueves, la directora del centro, Diyah Kusumastuti, fue declarada culpable de "participar o permitir que un menor se encuentre en una situación de abuso" y de que "se cometa violencia" contra niños "de forma continuada", además de operar sin licencia la guardería, conocida como 'Little Aresha' y ubicada en la provincia de Yogyakarta, al sur de la capital.

El jurado estableció una indemnización de 200 millones de rupias (cerca de 10.000 euros) para los 83 menores afectados, si bien los padres de las víctimas habían solicitado una compensación de 2.100 millones (unos 104.300 euros).

A finales de octubre, un tribunal de Yogyakarta condenó a 11 cuidadores de la guardería a penas de prisión de dos a tres años por abuso, negligencia y violencia infantil.

A finales de abril, la policía allanó la escuela infantil y encontró a decenas de niños atados de pies y manos, según el reporte de las autoridades, en el que los cuidadores admitieron haber cometido actos de violencia contra los menores pero alegaron órdenes directas de la directora del centro.

La Comisión de Protección Infantil (KPAI, por sus siglas en indonesio) señaló durante la investigación que el número total de alumnos de la guardería era de 103, de los cuales 53 eran sospechosos de haber sido víctimas de violencia directa.

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Previamente, los padres de los menores afectados habían solicitado protección para sus hijos, incluida atención psicológica, "debido a la violencia y el abandono que sufrieron en el centro", indicó la prensa local.