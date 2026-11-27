Hasta septiembre pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que 3,3 millones de personas tuvieron que buscar refugio en asentamientos informales o campamentos de desplazados en el país, y que 1,6 millones —casi la mitad— huyeron a causa de la inseguridad que azota a Somalia.

Uno de estos campamentos, llamado Doomey, está en la ciudad de Beledweyne (centro-oeste), a unos 340 kilómetros de Mogadiscio -la capital-, donde viven cientos de familias, incluidos desplazados que escapan de zonas donde combaten Al Shabab y el Ejército somalí.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central, apoyado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

“El motivo por el que vienen los recién llegados son los combates contra Al Shabab, que los obligaron a desplazarse”, contó a EFE el líder comunitario de Doomey, Mohammed Abdul Hassan, que vive en el campamento desde 2006, año a partir del cual el grupo yihadista empezó a ganar notoriedad.

Para sobrevivir, fundó una escuela y da clases a los niños del asentamiento. Con el tiempo, la comunidad lo eligió en votación “presidente del campamento” y, desde entonces, las organizaciones internacionales coordinan con él la asistencia humanitaria.

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Sin embargo, a raíz de los recortes en la ayuda a la cooperación de EE.UU. y países europeos, la situación se ha vuelto aún más precaria. El campamento está abarrotado de gente que busca cualquier tipo de trabajo para llevar comida a sus hijos.

“No hay familias en este campamento que consigan tres comidas al día. Quienes no consiguen nada dependen de salir a buscar personas para las cuales trabajar. Entonces, si vuelves a casa sin nada y no tienes nada que cocinar para los niños, ahí empiezan los problemas”, señaló Hassan.

El investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Horn, Bravin Onditi, afirmó a EFE que los yihadistas se aprovechan de esta situación, pues los jóvenes desplazados y desempleados son vulnerables al reclutamiento.

“Los asentamientos superpoblados son difíciles de vigilar. La ayuda en las zonas en disputa tiene que pasar por puestos de control y someterse a sus reglas. Cada familia desplazada es una señal de dónde el Estado no ha logrado mantener el territorio, y Al Shabab lee ese mapa con sumo cuidado”, indicó Onditi.

Quienes se vieron obligados a abandonar sus granjas o aldeas por culpa de los yihadistas miden sus palabras: evitan mencionar a los insurgentes por nombre o recurren a rodeos al explicar por qué acabaron en Doomey.

Una fuente del campamento, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, comentó a EFE que la población teme expresarse en público ante el riesgo de tener cerca a un informante de los terroristas y advirtió de que, “si hay cinco personas en un mismo lugar, tres de ellas podrían tener alguna conexión” con Al Shabab.

Onditi considera que ese número es “más una expresión del miedo que una cifra creíble” y que, “cuando la gente cree que el grupo puede alcanzarla en su propia casa, guarda silencio. Ese es precisamente el objetivo”.

Pese a que su dominio territorial se concentra en zonas rurales donde impone el cobro de "impuestos", los yihadistas conservan capacidad para extorsionar a negocios en la capital somalí.

Un informe de vigilancia de sanciones de Naciones Unidas, publicado en agosto pasado, reveló que su recaudación mensual por extorsión en Mogadiscio se redujo casi a la mitad.

Pasaron de obtener entre 12 y 15 millones de dólares a entre cinco y nueve millones al mes debido a operativos de seguridad del Gobierno federal y la sequía que azotó los territorios bajo su control.

Corrado Čok, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) especializado en seguridad del Cuerno de África, explicó a EFE que los yihadistas “ni siquiera necesitan entrar en las ciudades, gracias a su red de informantes”, y que el dinero que extraen de sus “impuestos” les alcanza para mantenerse operativos.

A pesar de que la Unión Europea ha aportado casi 2.800 millones de euros desde 2007 a las sucesivas misiones de la Unión Africana (UA) en Somalia y de que EE. UU. respaldó prorrogar un año, hasta 2027, el despliegue de la actual fuerza de paz de la UA, que ayuda al Ejército somalí en la lucha antiterrorista, Čok advirtió de que esto “no ofrece garantías porque no hay medidas de financiación”.

“Los europeos y estadounidenses tienen otras prioridades: lo llaman ‘fatiga de los donantes’, mientras que la seguridad de Somalia seguirá siendo frágil dentro de un año, pero es probable que la situación siga estática”, zanjó el experto.

El país debería celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo año, algo contra lo que Al Shabab ha dirigido ataques históricamente.

Onditi remarcó que si las fuerzas de seguridad se fracturan según líneas políticas o de clanes, el yihadismo ganará terreno sin disparar un solo tiro.

“La amenaza -concluyó- no es que Al Shabab gane unas elecciones, sino que unas elecciones disputadas le entreguen las divisiones que necesita”.