El ministerio ha resaltado que colabora con el Centro Nacional de Ciberseguridad y con expertos del Gobierno para investigar lo que ha ocurrido y restablecer los servicios lo antes posible.

"Los pagos habituales de prestaciones y pensiones no se han visto afectados y se realizarán con normalidad. Si algún servicio en línea que necesite no está disponible, le rogamos que vuelva a intentarlo más tarde", agregó el DWP en un comunicado.

Este incidente se suma a recientes casos de ciberataques en Europa, como el sabotaje en los sistemas de refrigeración que afectó a supermercados en Francia y Bélgica, mientras que la FIFA confirmó ayer jueves que fue víctima de un ciberataque, que dio lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial.