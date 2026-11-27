La revisión a la baja se explica porque la inversión en la construcción tuvo un comportamiento peor que el contabilizado a finales de octubre y la situación fue menos favorable de lo esperado en el sector de la información y la comunicación, señaló el Insee en un comunicado.

Teniendo en cuenta que la actividad en Francia ya había retrocedido un 0,2 % en los tres primeros meses del año, estos datos también negativos del tercero hacen todavía más difícil el cumplimiento de la última previsión de crecimiento del Gobierno para 2026, que ya la había recortado para dejarla en el 0,5 %.

También pone en entredicho la proyección que el Ejecutivo hacía para 2027, un ejercicio en el que esperaba una progresión del PIB del 1 %, cifra que el ministro de Economía, Roland Lescure, reconoció el pasado lunes que iba a actualizar en los próximos días o en las próximas semanas.

Los principales factores de la caída del PIB entre julio y septiembre fueron, por un lado el bajón de la inversión (0,9 %), que ya encadena tres trimestres consecutivos de descenso, y por otro el comercio exterior.

Los sectores que marcaron la aceleración del recorte de la inversión fueron la construcción, con una disminución del 0,9 %, y la producción de productos manufacturados, del 1,8 %.

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En cuanto al comercio exterior, tuvo un impacto negativo de seis décimas en el PIB del tercer trimestre, cuando había aportado seis décimas en los tres meses precedentes. Las exportaciones retrocedieron un 1,6 % (habían progresado un 2,9 % entre abril y junio) y las importaciones subieron únicamente un 0,1 % (después de haberlo hecho un 1 %).

El consumo de los particulares aumentó un 0,3 % en el tercer trimestre, una décima más que en los tres meses precedentes y el de las administraciones lo hizo al mismo ritmo (tras un 0,4 %).

En cuanto a la variación de las existencias de las empresas, aportó tres décimas al PIB, cuando había restado siete décimas entre abril y junio.

La comunicación de esta revisión a la baja de la actividad en el tercer trimestre llega a unas horas de que la agencia S&P presente una actualización de su calificación de la deuda francesa, que en caso de ser rebajada pondría más presión en los mercados sobre las cuentas públicas francesas.

Sobre todo en un momento en que el debate parlamentario sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno para 2027, que pretende reducir el déficit público del 5,4 % previsto este año al 5 % del PIB, está haciendo aguas tras el fracaso este jueves de una concertación en la comisión mixta paritaria entre la Asamblea Nacional y el Senado.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que podría caer en las próximas semanas por una moción de censura debido a los presupuestos por las divergencias de los partidos políticos que tienen la vista puesta en las elecciones presidenciales de la próxima primavera, advirtió ayer de que "la ausencia de presupuestos nos llevaría al abismo".