En un comunicado, la compañía informó de que las conexiones entre el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi y los aeropuertos de ambas ciudades saudíes permanecerán suspendidas hasta esa fecha. La medida afecta tanto al transporte de viajeros como al de mercancías.

Etihad precisó que el resto de sus vuelos entre Abu Dabi y Arabia Saudí continuará operando conforme a los horarios habituales, aunque advirtió de que algunos servicios siguen afectados por la situación regional y podrían experimentar modificaciones.

La decisión se produce en un contexto de escalada de las tensiones en Oriente Medio a raíz de la guerra contra Irán y de alteraciones en el tráfico aéreo regional, especialmente en Arabia Saudí, donde varios aeropuertos han sufrido las consecuencias de los ataques con misiles y drones reivindicados por los rebeldes hutíes del Yemen.

El aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, uno de los principales centros de transporte aéreo del reino, ha sido objeto de varias ofensivas que obligaron a suspender temporalmente sus operaciones y provocaron importantes trastornos en los vuelos comerciales.

Los ataques también han afectado a otras infraestructuras aeroportuarias saudíes, entre ellas las de Dammam y Abha, lo que ha llevado a distintas compañías aéreas a revisar sus operaciones en el país.

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La aerolínea emiratí se suma así a otras compañías internacionales, como Air Arabia o Flydubai, que han suspendido o modificado sus conexiones con Arabia Saudí ante las dificultades operativas y de seguridad derivadas de la crisis regional.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas ataques contra objetivos saudíes en el marco de la escalada militar en el Yemen, mientras que Arabia Saudí mantiene su apoyo a las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.