En un comunicado de la Célula de Medios de Seguridad iraquí difundido por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), el organismo afirmó que "la batalla en curso es contra el contrabando, la corrupción y el despilfarro de la riqueza de Irak, y no contra ninguna identidad o afiliación específica".

La declaración llega un día después de que miles de kurdos iraquíes se manifestaran en Erbil y otras ciudades de la región para rechazar las medidas adoptadas por el Gobierno federal de Bagdad, que buscan reforzar el control central sobre las exportaciones de petróleo, los pasos fronterizos y los recursos energéticos.

La Célula de Medios de Seguridad explicó que el Comité para el Monitoreo de Contenido Racista, Sectario, Étnico y Comunitario, dependiente de la Oficina del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, está supervisando publicaciones en medios de comunicación y redes sociales que puedan incitar al odio o a la división social.

Entre los contenidos objeto de seguimiento mencionó aquellos que, según el organismo, "menosprecian al Estado iraquí y sus instituciones constitucionales, militares y de seguridad, así como los discursos que alimentan tensiones nacionalistas o étnicas (...) y cuestionan las medidas gubernamentales para proteger los recursos nacionales y combatir el contrabando".

El organismo recordó que la libertad de opinión y expresión está garantizada por el artículo 38 de la Constitución iraquí, aunque subrayó que su ejercicio no puede utilizarse para insultar las instituciones públicas, discriminar o incitar al odio, y anunció que trabaja para documentar posibles infracciones y remitir los casos a los organismos judiciales correspondientes.

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Las tensiones entre Bagdad y Erbil se intensificaron después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunciara varias medidas para combatir las redes de contrabando de petróleo, entre ellas otorgar al Ministerio de Petróleo federal competencias exclusivas sobre las autorizaciones de exportación de hidrocarburos y reforzar el control de los pasos fronterizos.

El Gobierno del Kurdistán calificó estas decisiones de "inaceptables" y de "flagrante violación constitucional", al considerar que suponen un intento de imponer un modelo centralizado que contradice la Constitución iraquí.

Las medidas se enmarcan en una campaña más amplia contra las redes de contrabando de crudo, que ha provocado detenciones de políticos, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad, en investigaciones sobre operaciones ilegales que, según las autoridades, se prolongaron durante varios años.