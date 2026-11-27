“Estamos dispuestos a cooperar con Kuwait e Italia para determinar la causa del incidente”, dijo a última hora del jueves el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia iraní detalló que había planteado esta iniciativa en conversaciones telefónicas con sus homólogos de Italia, Antonio Tajani, y de Kuwait, Jarrah Jaber al Ahmad al Sabah, a quienes expresó sus condolencias por las víctimas.

“El incidente es sospechoso y parece una fórmula preparada de antemano para desencadenar una guerra”, remarcó Araqchí horas después de que las Fuerzas Armadas iraníes negaran haber perpetrado el ataque y apuntaran a una posible operación de “falsa bandera” de Estados Unidos e Israel.

El Ejército kuwaití anunció ayer la interceptación de varias aeronaves no tripuladas en su espacio aéreo, cuyos restos causaron daños materiales, sin que se precisara la naturaleza del objetivo.

Las autoridades italianas confirmaron la muerte de dos técnicos civiles de la empresa de defensa Rheinmetall por la caída de metralla en una instalación militar kuwaití, donde realizaban labores de mantenimiento de un sistema antiaéreo, en un incidente que también dejó heridos a un kuwaití y un pakistaní.

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Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico se han deteriorado desde el inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel en febrero, en la que Teherán atacó objetivos que identifica como estadounidenses en esos países y contra los que sigue lanzando ataques en respuesta a acciones de Washington y a supuestas violaciones de su espacio aéreo.