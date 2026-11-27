Ambos países rubricaron los nuevos acuerdos en Nairobi, tras las conversaciones de alto nivel mantenidas por el presidente keniano, William Ruto, con su homólogo zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, quien inició una visita de Estado de dos días a Kenia.

Los siete acuerdos cubren ámbitos como vivienda asequible; cultura, arte y patrimonio; gestión migratoria, incluyendo inmigración irregular; administración aduanera; servicios diplomáticos; y exportación, entre otros.

"Nuestro comercio bilateral creció un 63 %, pasando de 35 millones de dólares en 2024 a 57 millones en 2025. Este crecimiento alentador sienta unas bases sólidas para una mayor expansión con unas oportunidades de exportación adicionales estimadas de 53 millones de dólares", declaró Ruto en la State House (sede de la Presidencia en Nairobi) en una comparecencia conjunta ante la prensa.

"Kenia puede ampliar las exportaciones de aceite de palma procesado, clínker de cemento y productos de hierro y acero recubiertos a Zimbabue, mientras que Zimbabue puede aumentar las exportaciones de productos azucareros y baldosas cerámicas a Kenia", detalló.

En medio de la creciente demanda mundial de minerales críticos, ambos líderes acordaron "cooperar en materia de exploración, transferencia de tecnología y procesamiento" para obtener "un mayor valor" de sus recursos y "acelerar el desarrollo industrial", según Ruto.

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Así, se refirió a los yacimientos que posee Zimbabue de metales del grupo del platino y a sus reservas de litio, bien como a los depósitos de oro y yacimientos de tierras raras y nobio de Kenia.

El mandatario destacó que la reunión se produce en un momento de "profunda incertidumbre mundial, conflictos, guerras comerciales y un proteccionismo creciente que está perturbando el comercio, mientras la volatilidad de los precios de las materias primas ha afectado a las cadenas de suministro y el elevado coste del capital está aumentando el coste de hacer negocios".

Así, destacó que "el cambio climático, la pesada carga de la deuda y los rápidos avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, están reconfigurando la economía mundial", mientras "la producción se está deslocalizando, los mercados se están reajustando y la competencia por la inversión se está intensificando".

Por su lado, Mnangagwa subrayó que ambos gobiernos acordaron "eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para garantizar la libre circulación de personas, mercancías y servicios, con el fin de facilitar el comercio y la inversión transfronterizos".

En este sentido, instó a aprovechar el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) y el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).

Finalmente, el presidente keniano pidió que se levanten de manera "incondicional" e "inmediata" las sanciones impuestas contra Zimbabue por Occidente, al considerar que son "injustas, innecesarias y afectan de manera desproporcionada a los ciudadanos de Zimbabue".