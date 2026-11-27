La revisión a la baja se explica porque la inversión en la construcción tuvo un comportamiento peor que el contabilizado a finales de octubre y fue menos favorable en el sector de la información y la comunicación, señaló el Insee en un comunicado.

Teniendo en cuenta que la actividad en Francia ya había retrocedido un 0,2 % en los tres primeros meses del año, estos datos también negativos del tercero hacen todavía más difícil el cumplimiento de la última previsión de crecimiento del Gobierno para 2026, que ya la había recortado para dejarla en el 0,5 %.

También pone en entredicho la proyección que el Ejecutivo hacía para 2027, un ejercicio en el que esperaba una progresión del PIB del 1 %, y para la que el mismo ministro de Economía, Roland Lescure, había reconocido el pasado lunes que iba a actualizarla en los próximos días o en las próximas semanas.